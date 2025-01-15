حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025: شبورة مائية كثيفة وتحذيرات من القيادة على الطرق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، مشيرة إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وقد تؤثر هذه الظاهرة على مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية

توقعات الأرصاد تشير إلى استمرار تكوّن الضباب حتى يوم الاثنين 20 يناير 2025، حيث قد تتأثر عدة مناطق في البلاد، خاصة في محافظات الدلتا مثل كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، ودمياط، بالإضافة إلى مدن القناة مثل بورسعيد، الإسماعيلية، ومدن الساحل الغربي من الإسكندرية حتى مطروح.

كما يُحتمل أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى، خصوصًا شمالها وغربها، كثافة في الضباب، بما في ذلك السادس من أكتوبر.

نصائح هامة للسائقين

ترك مسافات أمان بين السيارات. تقليل السرعة على الطرق المزدحمة. فتح النوافذ قليلًا داخل السيارة لتجنب تكاثف بخار الماء. في حالة انعدام الرؤية، يُنصح بالتوقف تمامًا عن القيادة وركن السيارة في مكان آمن بعيدًا عن الطرق الرئيسية.

التقلبات الجوية خلال اليوم:

نهارًا: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مما يجعل الأجواء مائلة للدفء، خاصة في جنوب سيناء و جنوب الصعيد .

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مما يجعل الأجواء مائلة للدفء، خاصة في و . ليلًا: يصبح الطقس شديد البرودة، حيث تتراجع درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة في وسط سيناء، ما قد يتسبب في تأثيرات على المزروعات.

درجات الحرارة المتوقعة