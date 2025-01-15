زيارة مفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس مركز القوصية

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط قام بجولة تفقدية مفاجئة على مدارس مركز القوصية ويرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وحسناء مبروك مدير عام إدارة القوصية التعليمية، وأعضاء المتابعة وذلك لمتابعة سير عملية الإمتحانات وتنفيذ تعليمات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي من بينها مدارس إدارة القوصية التعليمية 

 

وحيث قام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بالمرور على لجان الإمتحانات بمدارس أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات، وعثمان علي الإبتدائية المشتركة، عثمان علي الجديدة بفزارة، أحمد شوقي الثانوية العامة بفزارة، وعزبة مراد الإبتدائية المشتركة، والنشأة الكبرى الثانوية بنين، وسعد بن أبي وقاص بالدير المحرق، ورزقة الدير الإبتدائية المشتركة

 لافتًا إلى ضرورة الإلتزام بمواصفات ورقة الامتحان والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة لضمان حقوق ومصلحة الطالب مع تشكيل لجان المتابعة من قبل مديري الإدارات والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها

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