استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 يناير 2025
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك بعد انخفاضه في تعاملات الأمس.
فيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، وفقًا لأحدث المستويات المعلنة:
أسعار الدولار في البنوك
- بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار 50.43 جنيه للشراء، 50.53 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: سجل الدولار 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل سعر الدولار 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.