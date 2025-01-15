استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك بعد انخفاضه في تعاملات الأمس.

فيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، وفقًا لأحدث المستويات المعلنة:

أسعار الدولار في البنوك