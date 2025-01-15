محافظ الدقهلية: استلام أولى دفعات الحاويات الحديديه الجديدة لجمع القمامة على المراكز والمدن

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم استلام أولي دفعات الحاويات الحديديه الجديدة لجمع القمامة على المراكز والمدن كمرحلة مرحلة أولى، وقد وجه محافظ الدقهلية بتوزيع 500 حاوية جديدة لجمع القمامة كمرحلة أولى على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء

وكلف محافظ الدقهلية وحده الاداره المتكامله للمخلفات الصلبه بالديوان العام بسرعة توزيع الحاويات الجديدة على عدد من المراكز والمدن والأحياء كمرحلة أولى شملت، حي شرق المنصورة، مركز المطريه مركز الجماليه ؛ مركز دكرنس، على أن يقوم رئيس كل مركز وحي بتوزيعها بنطاق رئاسة المركز والمدينة وفقا لأولويات العمل لديه.

وأكد "مرزوق" أن الهدف من توزيع صناديق القمامة على المراكز والمدن يأتي للحفاظ على النظافة العامة ودعم منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى، مشيرا إلى أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين من خلال الالتزام بالقاء القمامة بأماكنها المخصصة وعدم القائها بالطرقات والجزر الوسطى، وقام بمعاينة الحاويات الجديدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات التصنيع وكفاءتها في العمل ضمن منظومة النظافة وتعظيم الاستفادة منها،جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.