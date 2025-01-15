أسعار تذاكر قطارات التالجو 2025: تعرف على الأسعار والخطوط الجديدة

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قطار التالجو
قطار التالجو

تعد قطارات التالجو من أفضل وسائل النقل الحديثة في مصر، حيث توفر راحة وسرعة عالية للمسافرين على مختلف الخطوط. 

تم تجهيز القطارات بأحدث التقنيات لضمان رحلة ممتعة ومريحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من الركاب.

في السطور التالية، نرصد لكم أسعار تذاكر قطارات التالجو على مختلف الخطوط في مصر لعام 2025.

أسعار تذاكر قطارات التالجو على الوجه البحري

  • الإسكندرية:
    • الدرجة الأولى: 275 جنيهًا
    • الدرجة الثانية: 175 جنيهًا

أسعار تذاكر قطارات التالجو على الوجه القبلي

المنيا:

  • الدرجة الأولى: 350 جنيهًا
  • الدرجة الثانية: 250 جنيهًا

أسيوط:

  • الدرجة الأولى: 350 جنيهًا
  • الدرجة الثانية: 250 جنيهًا

سوهاج:

  • الدرجة الأولى: 500 جنيه
  • الدرجة الثانية: 300 جنيه

قنا:

  • الدرجة الأولى: 550 جنيهًا
  • الدرجة الثانية: 350 جنيهًا

الأقصر:

  • الدرجة الأولى: 600 جنيه
  • الدرجة الثانية: 400 جنيه

إدفو:

  • الدرجة الأولى: 700 جنيه
  • الدرجة الثانية: 550 جنيهًا

كوم أمبو:

  • الدرجة الأولى: 700 جنيه
  • الدرجة الثانية: 550 جنيهًا

أسوان:

  • الدرجة الأولى: 700 جنيه
  • الدرجة الثانية: 550 جنيهًا

مميزات قطارات التالجو:

تتميز قطارات التالجو بسرعتها العالية وتوفير كافة الخدمات المتطورة على متنها، مما يجعلها الخيار المثالي للمسافرين الذين يبحثون عن راحة وسرعة في تنقلاتهم بين مختلف المدن المصرية.

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