تسريب امتحان الدراسات للمرحلة الابتدائية في البحيرة والاستعانة بالاحتياطي

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تكليف مديرى المدارس الابتدائية بعدم تفعيل امتحانات الدراسات الموجودة لديهم واستبدال الامتحان الأصلى بالامتحان الاحتياطي.

يأتي ذلك القرار بعد أن شهدت إدارة مركز كوم حماده التعليمية بمحافظة البحيرة، تداول عددًا من طلاب الصفين الرابع والسادس الابتدائي صورًا لنماذج الاجابة لامتحان الدرسات الاجتماعية قبل بدء الامتحان.

وتوجه "الديب" للإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة وبفحص النماذج المتداولة، وتم التأكيد أنها تخص اجابات مادة الدرسات الاجتماعية للصفين الرابع والسادس الابتدائي بالإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عقد اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وتوفير بيئة امنة ومنظمة لجميع الطلاب.

وأكد "الديب" على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة فى تنظيم الامتحانات والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لها مع تأكيد التعاون بين كافة الإدارات التعليمية وجميع المدارس لتجهيز اللجان الامتحانية بالشكل الأمثل.

واستعرض الاجتماع آليات تنفيذ تعليمات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن، وآليات اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين العناصر المميزة من المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة فى تنظيم الامتحانات.

وتناول الاجتماع عددًا من النقاط الهامة المتعلقة بالتحضيرات اللازمة لأعمال الامتحانات جاء من بينها، تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية لمتابعة مسار الامتحانات والابلاغ الفوري حال حدوث اى مشكلة والتواصل الفورى مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وكذا إعداد وتجهيز مقار الامتحانات ومقار توزيع الاسئلة وتجميع اوراق الإجابة واتخاذ كافة الإجراءات الكافية لتامينها مع اعداد خطط زيارة ومتابعة تجهيزاتها، واختيار أعضاء اللجان الفنية التى تضع أسئلة الامتحانات بشكل سليم بما يحقق الشفافية ومنع اى شخص لديه عذر قانونى من وضع أسئلة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

بالإضافة إلي التحقق من شخصية جميع العاملين باللجان، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصيةومنع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.