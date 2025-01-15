وزيرة التضامن الاجتماعي تُصدر قرارًا بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة

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مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

 

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إصدار قرار بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من 1 فبراير 2025. يشمل القرار الإناث من خريجي الدور الثاني لعام 2024 بشكل كامل، بالإضافة إلى الذكور الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية أو ممن تجاوزوا احتياجات القوات المسلحة، شرط مرور ثلاث سنوات على وضعهم تحت الطلب.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل لأداء الخدمة العامة متاح في دوائر محال إقامة الخريجين المكلفين.

وأكدت الوزيرة أن الخدمة العامة تُعد إحدى أدوات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى تعزيز اندماج الشباب في المجتمع، وتنمية وعيهم بالقضايا المجتمعية، فضلًا عن تأهيلهم لسوق العمل عبر إكسابهم مهارات عملية. كما تُعد فرصة للتدريب والتأهيل والتمكين ضمن إطار العمل التطوعي والتنموي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مجالات التكليف للدفعة الجديدة تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التنموية، منها: رعاية الأيتام والأسر البديلة، دعم كبار السن، المشاركة في برامج "تكافل وكرامة"، خدمات الطفولة، محو الأمية، التأمينات الاجتماعية، الجمعيات الأهلية، والنيابة العامة، إلى جانب التعاون مع وزارات التربية والتعليم والثقافة، وفقًا لاحتياجات كل محافظة.

 

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