وزير التعليم: نستعد لاختبارات الشهادة الإعدادية وما يحدث من تجاوزات في الامتحانات قليلة وأمر طبيعي

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المديريات التعليمية تستعد لعقد اختبارات الشهادة الإعدادية بداية من الأسبوع المقبل لأكثر من ٢ مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، أن طبيعي أن يحدث تجاوزات أثناء عقد اللجان الامتحانية، لأكثر من ٢ مليون طالب في وقت واحد.

وشدد وزير التعليم، أن مايحدث من التجاوزات داخل الامتحانات من غش وغيره نسبتها قليله جدآ بالنسبة لعدد الطلاب على مستوى الجمهورية، وتابع يحدث في كثير من الدول، مشددا أن التركيز على هذه التجاوزات تضر بالبلاد.