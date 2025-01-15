وزير التعليم: نستعد لاختبارات الشهادة الإعدادية وما يحدث من تجاوزات في الامتحانات قليلة وأمر طبيعي

أخبار مصر
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المديريات التعليمية تستعد لعقد اختبارات الشهادة الإعدادية بداية من الأسبوع المقبل لأكثر من ٢ مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، أن طبيعي أن يحدث تجاوزات أثناء عقد اللجان الامتحانية، لأكثر من ٢ مليون طالب في وقت واحد.

وشدد وزير التعليم، أن مايحدث من التجاوزات داخل الامتحانات من غش وغيره نسبتها قليله جدآ بالنسبة لعدد الطلاب على مستوى الجمهورية، وتابع يحدث في كثير من الدول، مشددا أن التركيز على هذه التجاوزات تضر بالبلاد.

اختبارات الشهادة الاعدادية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الفني الشهادة الاعدادية محمد عبداللطيف

مواد متعلقة

ننشر تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية بهدف تطوير التعليم

رضا حجازي: تطوير الثانوية العامة يتطلب تعدد المسارات والمحاولات لضمان تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب

وزير التعليم إعفاء الطلاب غير القادرين من رسوم المحاولات بالبكالوريا

"البكالوريا المصرية".. وزراء وخبراء يناقشون نظامًا جديدًا لتطوير التعليم الثانوي

وزارة التعليم تطلب بيانات المتظلمين من مسابقة "30 ألف معلم"

استكمال اختبارات صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول

نصف العام الدراسي.. أولياء أمور مصر يرصد امتحانات اليوم لطلاب لصفوف النقل

“هل لازم نفس النموذج بامتحانات النقل بكل مادة؟”.. مصدر يجيب

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"