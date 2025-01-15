وزير التعليم: يكشف أسباب تغيير نظام المرحلة الثانوية العامة

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نجحنا في رجوع الطالب للمدرسة من خلال القضاء على أزمة عجز المعلمين، مضيفًا "لا توجد مدرسة بمصر بها عجز للمعلمين".



و أضاف وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، أنه قام باللقاء مع ١٥ الف مدير مدرسة، وزار ٣٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التعليم، إلى تم تغيير نظام الثانوية العامة الحالية لتخفيف المواد من ١٤ مادة تدرس بالصف الأول الثانوي في ٣٥ حصة بالاسبوع، كان نصيب كل مادة مابين حصتين وثلاث حصص لكل مادة، بواقع ٤٠ ساعه في الفصل الدراسي، هل هذه الساعات كافية لانتهاء منهج كبير مثل مادة الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات وغيرهم



وأكد وزير التربية والتعليم، أن في هذا الوضع يحدث خلل داخل دراسة المادة الدراسية، مما يدفع ولى الأمر والطالب للجؤء إلى الدروس الخصوصية مما يحمل عبء مادى عليهم.

وشدد عبداللطيف، أن كل هذه الأسباب دفعتنا لدمج بعض المواد وتخفيفها لتوفير الوقت المواد الأساسية للتيح لها الفرصة في دراستها داخل المدرسة، وهذا هو النظام المطبق حاليًا بالمرحلة الثانوية

واوضح الوزير، أن فكرة نظام البكالوريا كان يحتاج إلى حوار مجتمعي وتشريع بمجلس النواب، فلذلك تم تأجيله إلى هذا الوقت ولم يطبق اثناء التغييرات التي حدثت بالمرحلة الثانوية الحالية، التي طرأت من قبل الفصل الدراسي الحالي.