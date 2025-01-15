ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري.

ونجح فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فرايبورج برباعية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد هوفنهايم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم

1- بايرن ميونخ، 39 نقطة.

2- باير ليفركوزن، 35 نقطة.

3- آينتراخت فرانكفورت، 33 نقطة.

4- لايبزيج، 30 نقطة.

5- ماينز، 28 نقطة.

6- فولفسبورج 27 نقطة.

7- فرايبورج، 27 نقطة.

8- شتوتجارت 26 نقطة.

9- بوروسيا دورتموند، 25 نقطة.

10- فيردر بريمن، 25 نقطة.

11- بوروسيا مونشنجلادباخ، 24 نقطة.

12- يونيون برلين، 17 نقطة.

13- أوجسبورج، 16 نقطة.

14- سانت باولي، 14 نقطة.

15- هوفنهايم، 14 نقطة.

16- هايندهايم، 13 نقطة.

17- هولشتين كيل، 11 نقطة.

18- بوخوم، 6 نقاط.