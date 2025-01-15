بعد 10 وقائع..تفاصيل سقوط تشكيل عصابي في سرقة إطارات السيارات في الجيزة

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك" في الجيزة

تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، مم ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (10) وقائع سرقة بذات الإسلوب بدوائر أقسام شرطة (أول وثان الشيخ زايد - الأهرام") 
وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، والسيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب تلك الوقائع وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق.
 

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