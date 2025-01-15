الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مجال مكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ والموانىء

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى فى مجال مكافحة جرائم التهريب عن النتائج التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة).. وكذا ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة السويس) وبحوزته(طبنجة صوت).. مخبئين داخل حقائبهما أثناء إنهاء إجراءات سفرهما إلى الخارج على متن إحدى الرحلات المغادرة من ميناء القاهرة الجوى تم اتخاذ الاجراءات القانونية.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.