الأجهزة الأمنية تواصل مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

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المتهمين
المتهمين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن ( البحيرة – بنى سويف) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة 
ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين بدائرتى مركزى شرطة "كفر الدوار، أبو حمص") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفرالدوار مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزة إثنين منهم (فرد محلى - 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات. 
مديرية أمن بنى سويف 

ضبط (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة ببا) لقيامه بالتعدى على (سائق مركبة "توك توك") 
بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح قطعى.. وسرقة (مركبة "توك توك" - هاتف محمول - متعلقاته الشخصية) عقب إستيقافه بدائرة مركز شرطة الفشن بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة ببا وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات، السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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