وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل فى يومها الخامس

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جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق الحادي عشر من يناير، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم، أما طلاب الثاني الإعدادي فيؤدون الامتحان في مادتي الجبر والاحصاء والدراسات الاجتماعية.

 

في حين يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

 

أما طلاب صفوف الأول والثاني والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي، فيؤدون امتحانات النقل وفقًا لتخصصاتهم ووفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2024 / 2025.

 

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمدرسة شوقي الرفاعي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل جميع اللجان، وتوفير الجو المناسب لأداء جميع الطلاب الامتحان بصورة طيبة.

 

ثم قام "حسن" بمتابعة الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة لجميع الطلاب من الوجهين لكل مادة، ومراعاة التصحيح اليومي أولًا بأول لكل مادة، والرصد بالشيتات الورقية والالكترونية، وعدم استخدام المزيل أو أقلام الرصاص في الشيتات الورقية.

 

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الشهيد الرائد عبد المجيب مصطفى الماحي الثانوية المشتركة بقرية الجعفرية، التابعة لنفس الإدارة، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان باللجان، وعدم وجود أي شكاوى فنية أو تقنية من الامتحانات، وشدد باتباع التعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب وطالبة، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.

 

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة في مدرسة صبحي شريف الإعدادية بقرية الجعفرية، التابعة لإدارة السنطة، وقد اطمأن لسير الامتحان بصورة طيبة، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، موجها بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة، وضرورة إغلاق بوابة المدرسة، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص.

 

وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولًا بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس للانضباط والنظافة والنظام، وتحقيق الهدوء داخل اللجان.

 

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو 162327 طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102019 طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، و62790 طالب وطالبة من طلاب التعليم الفني، يؤدون اليوم الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة.

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