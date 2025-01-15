مساحته 150 م … إرجاء نزاع بين "السكة الحديد" و"البريد" على مكتب بريد

حوادث
مجلس الدولة
مجلس الدولة


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى تكليف بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة أسوان، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بناحية الشلال بأسوان، بإقامة مكتب بريد الشلال بمساحة (150)م2 عليها دون موافقة الهيئة، وسداد مستحقاتها والفوائد القانونية من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.

وطلبت اللجنة، تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والبيانات الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند الملكية أو الانتفاع بها من طرفي النزاع، وما إذا كانت من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 أو أي قرار آخر، أم مملوكة للهيئة القومية للبريد، وتحديد تاريخ التعدي حال حدوثه، وقيمة مقابل الانتفاع بها منذ تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.

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