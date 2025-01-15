اختل توازنها..تفاصيل إصابة طفلة سقطت من عقار في 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إصابة طفلة سقطت من عقار بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابتها

اختل توازنها

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، اختل توازنها وتعرضت للسقوط من نافذة مسكنها، لتصاب بكسور وجروح متفرقه بأنحاء جسدها.

سقوط طفلة من عقار

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة من عقار بمدينة 6 أكتوبر.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، اختل توازنها وتعرضت للسقوط من نافذة مسكنها، لتصاب بكسور وجروح متفرقه بأنحاء جسدها.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والاستماع لأقوال أفراد من أسرتها، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.