اختل توازنها..تفاصيل إصابة طفلة سقطت من عقار في 6 أكتوبر

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إصابة طفلة سقطت من عقار بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابتها

اختل توازنها

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، اختل توازنها وتعرضت للسقوط من نافذة مسكنها، لتصاب بكسور وجروح متفرقه بأنحاء جسدها.

سقوط طفلة من عقار

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة من عقار بمدينة 6 أكتوبر.
 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، اختل توازنها وتعرضت للسقوط من نافذة مسكنها، لتصاب بكسور وجروح متفرقه بأنحاء جسدها.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والاستماع لأقوال أفراد من أسرتها، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

إصابة طفل اختل توازنها 10 سنوات تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

ضبط 42043 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

بعد 10 وقائع..تفاصيل سقوط تشكيل عصابي في سرقة إطارات السيارات في الجيزة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

تفاصيل مصرع عامل إثر نشوب حريق بغرفة بأرض زراعية في منشأة القناطر

حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق

بأسلوب المغافلة..استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالدقي

كان بيلعب..تفاصيل مصرع طفل غرقًا بنيل منشأة القناطر

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

إحالة المتهم بقتل شخص وإلقاء جثته أمام منزل خالته بالقليوبية للمفتي