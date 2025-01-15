نجم مانشستر سيتي: الإرهاق السبب وراء التعادل مع برينتفورد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أوضح نجم مانشستر سيتي فيل فودين، الأسباب التي جعلت فريقه يتخلى عن تقدمه بهدفين نظيفين، ليتعادل مع برينتفورد 2-2 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعب مانشستر سيتي: الإرهاق السبب وراء التعادل مع برينتفورد

وقال فودين في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "بدا الأمر وكأننا متعبون في النهاية، في آخر 20 أو 30 دقيقة".

واسترسل: "كنا نعاني من إرهاق شديد، وفرضوا علينا الضغط وأرسلوا كرات طولية إلى منطقة الجزاء".

وأضاف: "لم نكن قادرين على التعامل مع القوة البدنية في النهاية. إنه واحد من أصعب الملاعب التي يمكن اللعب فيها، يفرضون عليك تحديات مختلفة".

واسترسل: "كنت سعيدا بالأداء حتى تقدمنا بهدف نظيف، وبعد ذلك تراجعنا وخسرنا الكرة. إنه شيء يجب أن نتعلم منه. خضنا تحديًا اليوم وبذلنا قصارى جهدنا".

وكيل الجزيري يؤكد انتهاء أزمة اللاعب مع الزمالك

أمير عزمي مجاهد: الزمالك يضم مهاجمين مميزين.. وكنا نسعى لحسم التأهل لدور الثمانية قبل الجولة الأخيرة

وعن العدد الكبير من المباريات التي يتعين على مانشستر سيتي خوضها هذا الشهر، قال فودين: "لقد اعتدنا ذلك لسنوات عديدة، لقد لعبنا معظم المسابقات ولعبنا كل 3 أيام... لا عذر لنا".

وتحدث فودين عن تمريرة زميله كيفن دي بروين التي سجل منها هدفه الأول، وقال: "لقد بنينا هذا المزيج الآن لسنوات، لقد كنت ألعب معه وأتدرب معه".

واسترسل: "أنا وكيفن على اتصال جيد في الملعب. أعطاني الكرة المثالية، كنت سعيدًا برؤيتها تسكن الشباك".

مواد متعلقة

أحمد عبد الحليم: تعودنا على وجود زيزو مع الأبيض.. وعبد الله السعيد يبحث عن المجد في الزمالك

كارلوس شوانكي: الزمالك يتطلع لحصد لقب البطولة العربية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"