بوستيكوجلو يستنكر تعرضه لهتافات مسيئة

الفجر الرياضي
بوستيكوجلو
بوستيكوجلو

أعرب أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام عن استيائه من تعرضه لهتافات مسيئة من جماهير فريق تامورث خلال مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء الأحد.

بوستيكوجلو يستنكر تعرضه لهتافات مسيئة

وعانى توتنهام كثيرا لحسم المباراة لصالحه بالفوز بنتيجة 3 / صفر بعد التمديد للوقت الإضافي.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "كما أكدت بعد المباراة، أقدر كثيرا المدرب أندي بكس ولاعبيه وجماهير تامورث، لقد قدموا أداء خلال المباراة يجعلهم يشعرون بالفخر".

وأضاف مدرب توتنهام "لقد كانت 90% من الجماهير الحاضرة رائعين واستمتعوا بأجواء المباراة بينما تصرف 10% بطريقة غير مقبولة بالمرة".

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وتابع "لقد سمعت هتافات مسيئة وبغيضة، ولم يكن مقبولا أيضا إلقاء بعض المقذوفات علي، ولكن في مثل هذه الأمور يجب أن تتصرف بعقل وحكمة، مع أني كنت أفضل أن استدير لهذه الفئة ولا أتصرف بحكمة، لكن كان علي التعامل مع الموقف".

وانتشر مقطع فيديو لجماهير تامورث خلف مقعد بوستيكوجلو خارج أرض الملعب وهم يصفون مدرب سيلتيك السابق بأنه أحمق، ورد المدرب الأسترالي البالغ من العمر 59 عاما بابتسامة خفيفة.

وبعدها رددت فئة أخرى من جماهير تامورث هتافات مسيئة إلى بوستيكوجلو.

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