تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبرى المشاة المار أعلى السكة الحديد بين شارعي المطار والسودان

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة افتتاح تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري المشاة المار اعلي خط السكة الحديد بين شارعي المطار والسودان وذلك لخدمة مواطني حي المنيرة الغربية والعجوزة من المترددين عليه. 
وخلال الافتتاح أكد المحافظ على أهمية  تركيب المصاعد الكهربائية بكبارى المشاة للتخفيف على المواطنين خاصة كبار السن والطلاب وتسهيل صعودهم واستخدامهم لكوبري المشاة  في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات.
وكلف المحافظ  رؤساء احياء المنيرة الغربية والعجوزة بالمتابعة الدورية لحالة كوبري مشاة المطار والتأكد من كفاءته مع معاينة المصاعد الكهربائية بصفة مستمرة وإجراء الصيانات اللازمة لهم لضمان استدامتهم نظرًا لأهميتهم للمواطنين بالإضافة إلى رفع الإشغالات وكفاءة النظافة بمحيط الكوبرى بشكل دورى.
رافق المحافظ ايمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة والنائب طارق سعيد حسانين عضو مجلس النواب ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة.

IMG-20250115-WA0007
IMG-20250115-WA0007
IMG-20250115-WA0006
IMG-20250115-WA0006
IMG-20250115-WA0008
IMG-20250115-WA0008
IMG_٢٠٢٥٠١١٥_١١٣٢٢٦
IMG_٢٠٢٥٠١١٥_١١٣٢٢٦
IMG-20250115-WA0004
IMG-20250115-WA0004
IMG-20250115-WA0003
IMG-20250115-WA0003
IMG-20250115-WA0000
IMG-20250115-WA0000
IMG-20250115-WA0002
IMG-20250115-WA0002
IMG-20250115-WA0001
IMG-20250115-WA0001
التفتيش والمتابعة المهندس عادل النجار المتابعة الدورية جهاز التفتيش حي العجوزة حافظ الجيزة عبور السكة الحديد طارق سعيد حسانين كباري المشاة على المواطنين كوبري مشاة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مدينة الصف للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

إقامة منفذ لبيع الخضراوات والفواكه للمواطنين بالتجزئة بسعر الجملة في أكتوبر

إنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لدعم خطط الدولة بمجالات التأمين بالجيزة

استبعاد أحد مراقبي الأدوار خلال الامتحانات بسبب الهاتف المحمول بالجيزة

محافظ الجيزة يلتقي متدربات برنامج 'المرأة تقود' بالأكاديمية الوطنية للتدريب

إقامة 18 سوق للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام

محافظة الجيزة: رفع مخالفات وتعديات الباعة الجائلين والمحال من شوارع الوراق

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"