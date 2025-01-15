رئيس مركز البداري يتابع أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية بقرية العتمانية في أسيوط

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جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة نظمت قافلة طبية مجانية بالوحدة المحلية لقرية العتمانية التابعة  لمركز البدارى وذلك بمتابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز لأعمال القافلة والكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان وتذليل العقبات لها وتسهيل وتيسير مهامها لافتًا إلى مشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين في التخصصات المختلفة

وأشار إلى أن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، مؤكدًا تضمن القافلة عدة تخصصات مختلفة من بينها الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية، والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة الموجودة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة.

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