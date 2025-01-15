ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بالمنتصف.. و"خبيرة" تستعرض أهميات الطروحات الحكومية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها خلال منتصف، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوي 29،186.51 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى8066.63 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى 36255.47مستوى نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 8068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 11122 نقطة.

وقال الخبيرة الاقتصادية رشا محسب مدير التداول بشركة سفير لتداول الأوراق المالية، إن الطروحات لجديدة للمصرف المتحد فى البورصة يُعنى وجود بضاعة جديدة تدخل سوق المال، وبالتالي ستنتعش اسواق المال المصري، وسوف يتحسن أداء السوق بوتيرة عالية جدا مقارنة بالايام السابقة، وسوف يكون تأثيره على قطاع البنوك بسعر الطرح ومضاعفة الربحية، مؤكدةً على أهمية عودة الطروحات الحكومية؛ لأهميتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وزيادة أحجام التداول.