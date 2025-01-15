عاجل - "التعليم": لا يوجد نظام تعليمي في الدنيا دون أعمال سنة

أخبار مصر
بوابة الفجر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم وضع كراسات واجب مدرسى وتقييم أسبوعى ومفيش مدرسة ولا نظام تعليمى فى الدنيا بلا تقييمات وأعمال سنة، وهذه القرارات تم اتخاذها من قبل المركز القومى للبحوث، وبعد دراسة أهم النظم التعليمية فى 20 دولة.

وأوضح الوزير، أن هناك معايير لوضع أسئلة الامتحانات وتصنيفها لقياس مستوى الطلاب، ونسبة الحضور كانت فى المدارس 9% مما يعنى أن هناك مدارس كانت مغلقة تقريبا".

وتابع: كانت هناك مشكلة كثافة الطالب كان بيدرس وسط 120 طالبا فى الفصل، كما كان يوجد عجز فى المدرسين، وهذا الوضع كان لا بد من وجود قرارات ومجهود غير عادى لتغييره، ولحل هذا الأمر تم عقد لقاءات مع قرابة 15 ألف مدير مدرسة ولقاءات مع مديرى المديريات التعليمية والإدارات، ووضع خطط مع المديريات ونجحت بنسبة 99%، وشهدت المدارس تخفيض فى الكثافات وعدم وجود عجز ومن ثم رجع الطلاب للمدارس.

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