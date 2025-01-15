رصف الشوارع بمنطقة المعزل القديم بمدينة ديروط في أسيوط

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوطـ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز، أشرفت وتابعت أعمال فرد الطبقة السطحية الإسفلتية لشوارع منطقة المعزل القديم بمدينة ديروط ضمن أعمال الخطة الإستثمارية العام المالي 2024 /2025 وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والرفع عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة، مشددًا على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية القياسية المقررة لأعمال الرصف على أن يتم نهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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