تركيب وصيانة كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز صدفا في أسيوط

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة الدكتور مصطفى محمد ابراهيم رئيس المركز نفذت حملة صيانة لكشافات الإنارة بعدد من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية بمركز صدفا وحيث تم تركيب كشافات إنارة جديدة بالطريق الزراعي (أسيوط/سوهاج) في نطاق مركز صدفا وذلك بإشراف نواب رئيس المركز على أن يتم إستكمال باقي الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع العامة لتحسين خدمة الإنارة العامة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تجنبًا لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأكد استمرار تنفيذ الحملات للاطمئنان على كشافات الإنارة بشكل دوري وإصلاح وصيانة التالف منها من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق.