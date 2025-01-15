عاجل - وزير التعليم يكشف عن نسبة حضور الطلاب ويفجر مفاجأة مدوية

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارِ افتتاح مجمع مدارس بمنطقة بولاق لحل مشكلات الفترتين بمحافظة الجيزة.

وأضاف عبداللطيف في مؤتمر صحفي أنه خلال الفترة المقبلة جاري القضاء على هذه المشكلة خاصة في ظل عمل 47 ألف مدرسة تعمل بنظام الفترة الواحدة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أنا عايش وسط المدرسين وعارف مشاكلهم أكتر من اى حد أخر، مؤكدا على أنه يتم مناقشة اى مشكلات سواء متعلقة بالتقييمات أو الامتحانات.

وتابع الوزير: سيتم العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين بالمدارس الخاصة 6 آلاف جنيه والذى تم إعلانه خلال الفترة الماضية.

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: يتم بناء مجمعات ومدارس فى القاهرة والجيزة وخاصة فى بولاق الدكرور وخلال سنوات ستكون الكثافات أقل.

وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على حل الطلاب التقييمات فى المنزل ومن على اليوتيوب وتآكل وقت الشرح للمعلم فى الفصل، قائلا: لو نظرنا لنسبة حضور كانت 9% ووصلت ل 85% حاليا، لما عليه الوضع حاليا هناك تحسن كبير ودخلت مدرسة فى بنى سويف اسمها ميدوب الثانوية وذهلت وهذه المدرسة ممكن تأخد أفضل مدرسة دخلتها فى حياتى، المدرسة مفيهاش غلطة سواء مدرسين أو مستوى طلاب وفصول وهناك نماذج غير عادية فى بذل المجهود، موضحا المدرسة نسبة حضورها كانت فوق 95% وقت الزيارة التى كانت فى ديسمبر الماضى.