قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة 2025

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات من الجنسين للالتحاق بالخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2025.

يشمل القرار الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لدور ثان 2024، وكذلك الذكور الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية والذين مر على وضعهم تحت الطلب 3 سنوات، بالإضافة إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024.

التسجيل والهدف من الخدمة العامة

بدأ التسجيل لأداء الخدمة العامة في دائرة محال إقامة الخريجين المكلفين. تهدف الخدمة العامة إلى دعم الجهاز الإداري للدولة من خلال دمج الشباب في المجتمع، مما يعزز تفاعلهم مع القضايا المجتمعية.

كما تهدف إلى تأهيلهم للحياة العملية وإكسابهم مهارات جديدة يتطلبها سوق العمل.

أهمية الخدمة العامة في التأهيل والتدريب

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الخدمة العامة تعتبر أداة مهمة لتأهيل الشباب من خلال تدريبهم على العمل المجتمعي والتنفيذي، حيث توفر لهم فرصًا لاكتساب مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.

الخدمة العامة هي أيضًا شكل من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي.

مجالات التكليف والتدريب

تتنوع مجالات التكليف التي تشملها الخدمة العامة، حيث تم تحديد عدة مجالات ذات صبغة تنموية، مثل:

مؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة.

رعاية المسنين.

برامج تكافل وكرامة.

خدمات الطفولة.

محو الأمية.

التأمينات الاجتماعية.

وحدة الجمعيات الأهلية.

النيابة العامة.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة الثقافة.

بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الاجتماعية والتنموية الأخرى التي تتماشى مع احتياجات كل محافظة.

إسهامات الخدمة العامة في المجتمع

تهدف الخدمة العامة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب ورفع كفاءتهم في العديد من المجالات الحياتية، من خلال تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع وفتح آفاق جديدة في العمل المجتمعي والتنموي.