الفروق بين نزلات البرد ومتحور كورونا الجديد

الفجر الطبي
بوابة الفجر

كشف الدكتور ناجي ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنية، عن بعض الفروق الجوهرية بين نزلات البرد العادية ومتحور كورونا الجديد، مشيرًا إلى عدة علامات يمكن من خلالها التمييز بين الحالتين. 

وأوضح الدكتور ناجي خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" عبر قناة صدى البلد، أن متحور كورونا الجديد هو جزء من متحور أوميكرون الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وأوضح أن هناك اختلافات واضحة في الأعراض بينه وبين نزلات البرد العادية.

الفروق الأساسية بين نزلات البرد ومتحور كورونا الجديد

الحرارة:

  • في متحور كورونا الجديد، تكون درجة الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ، بينما في نزلات البرد العادية، قد تكون الحرارة أقل ولا تتجاوز المعدلات الطبيعية.

السعال:

  • متحور كورونا الجديد يبدأ عادةً بسعال جاف مستمر، أما في نزلات البرد العادية، فإن السعال يكون عادةً أخف وقد يحتوي على إفرازات.

الإرهاق والتعب:

  • من العلامات المميزة لمتحور كورونا الجديد هو الإرهاق الشديد، حيث يشعر المريض بوهن شديد وعدم القدرة على الحركة. بينما في نزلات البرد، يكون التعب أقل حدة ويشمل إحساسًا بسيطًا بالإرهاق.

التغير في حاستي الشم والتذوق:

  • قد يعاني مريض متحور كورونا الجديد من تغيرات في حاستي الشم والتذوق، سواء بفقدانهما أو تغيرهما، في حين أن هذا العرض غير شائع في نزلات البرد العادية.

سيلان الأنف واحتقان الحلق:

  • سيلان الأنف واحتقان الحلق يُعتبران أعراضًا شائعة في نزلات البرد العادية، لكن لا يكونان دائمًا من الأعراض المرتبطة بمتحور كورونا الجديد.

التوصيات:

إذا لاحظت الأعراض التي تتشابه مع متحور كورونا الجديد مثل السعال الجاف المستمر والإرهاق الشديد، يُنصح بزيارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب والقيام بالفحوصات اللازمة.

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