مخاطر تناول فيتامين د بطرق غير صحيحة

فيتامين د، المعروف بـ "فيتامين الشمس"، هو عنصر غذائي مهم يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام ودعم الجهاز المناعي وتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم. ولكن تناوله بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية.

إليك أبرز المخاطر التي قد تحدث نتيجة لاستخدام فيتامين د بشكل غير مناسب:

1. سمية فيتامين د (فرط فيتامين د)

تناول جرعات كبيرة من فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تراكمه في الجسم، مما يسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم). تشمل الأعراض:

الغثيان والقيء

الضعف العام

التبول المتكرر وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتسبب في تلف الكلى أو ترسبات الكالسيوم في القلب والرئتين.

2. اختلال توازن الكالسيوم

فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ولكن إذا تم تناوله بشكل غير مناسب، قد يحدث اختلال في التوازن بينهما، مما قد يؤدي إلى:

تكوين حصوات الكلى

تكلس الأنسجة الرخوة

مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

3. مشكلات الجهاز الهضمي

تناول مكملات فيتامين د بجرعات غير مناسبة يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل:

الغثيان

الإمساك

الإسهال ويحدث هذا بشكل شائع عند تناول المكملات على معدة فارغة أو بجرعات مفرطة.

4. التفاعلات الدوائية

فيتامين د قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية إنقاص الوزن، أدوية الصرع، أو أدوية خفض الكوليسترول، مما قد يؤثر على فعالية كل من الدواء وفيتامين د.

كيفية تناول فيتامين د بأمان