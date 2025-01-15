وزير التعليم: حركة مديرين مديريات فى إجازة نصف العام

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وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هناك تغييرات ستحدث في وكلاء الوزارة بالمديريات ومديري الإدارات والمدارس خلال شهر يناير الجاري.

وأضاف وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، أنه سيتم إجراء التعديلات بأماكن المسؤولين خلال كل ٦ شهور، على أن يتم تغيير أخر في شهر يونيو المقبل.

وأشار الوزير إلى أن  لهذه التغييرات، سيتم من خلال تقييم أداء مديرى المديريات وفق الأداء.


وشدد وزير التعليم، أن الكثافات بالفصول انخفضت بنسبة كبيرة لأقل من 50 طالبا واللى يعرف مدرسة فيها أكثر من 50 طالبا يبلغنى، والطلبة رجعت المدرسة بنسبة 85% والمنظومة التعليمية تضم قرابة 25 مليون طالب وطالبة واكيد فى انضباط ولكن مش هيكون بنسبة 100% داخل الفصول وده محتاج تدريب للمعلمين ومتابعة من الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات والمدارس

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