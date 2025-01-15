رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الزراعة

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جانب من تفقد الامتحان
جانب من تفقد الامتحان

 

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إمتحانات الفصل الدراسى الأول  بكلية الزراعة وأعمال، واطمأن القاصد خلال جولتة على حسن سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام وحضور الملاحظين، مشيدا بتجهيزات اللجان، وتواجد الأساتذة ورؤساء الأقسام في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط،والرد على استفسارات الطلاب، رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد صلاح الخولي عميد الكلية، والدكتور خالد عبد الفتاح علي وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب.

وتابع القاصد  أثناء جولته الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن توفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، مع مواجهة أي إهمال أو تقصير بكل حزم لضمان حسن  سير العملية الامتحانية.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها جامعة المنوفية  لتعزيز جودة العملية التعليمية وضمان توفير بيئة مُتميزة للطلاب، بما يدعم تحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء الملائمة لطلابها لتحقيق النجاح والتفوق.

وأثناء جولته بالكلية تفقد رئيس الجامعة  أعمال إنشاء خزان مياه بسعة  ٢٢٥ لتر وملحقات مكافحة الحريق بالخزان والمخصص لخدمة كليات الزراعة،والتربية، والتربية للطفولة المبكرة، والإقتصاد المنزلي، والطب البيطري.

احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية تحقيق الانضباط مكافحة الحريق

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