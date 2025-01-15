“عبد اللطيف” يكشف سبب تأخر تطبيق نظام البكالوريا المصرية حتى الآن

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، أن نظام البكالوريا تتم في التعليم الدولي في مصر وفي كل دول العالم،قائلا:" يعني مجبناش سفينة من الفضاء".



وأضاف عبداللطيف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن عدم تطبيق البكالوريا في الصيف مع قرارات هيكلة الثانوية العامة أنها تطلب تشريع جديد وحوار مجتمعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لجأ لقرار هيكلة الثانوية العامة الصيف الماضي رحمة بالطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار عبداللطيف، إلى أن المناهج يجب تطويرها كل 5 سنوات لتواكب التطور التكنولوجي الهائل.