بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد قرية حاجر الأقالتة وتل بلال بمدينة القرنة

تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة في مدينة القرنة، خلالها قرية حاجر الأقالتة وتل بلال وعقد لقاء جماهيري مع الأهالي استجاب خلاله لعدد من مطالبهم.

اعلن المحافظ خلال الجولة عن الموافقة علي تخصيص أرض مساحتها 14 قيراط لاقامة مدرسة تعليم اساسي بنجع عليو بقرية حاجر الأقالتة بعد العرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة تمهيدًا لإستصدار القرار وذلك استجابة لطلب الاهالي خلال المؤتمر الجماهيري الذي تم انعقاده بالقرية لعرض مطالبهم.

كما اعلن المحافظ خلال اللقاء الجماهيري مع اهالي قرية حاجر الأقالتة عن اتخاذ خطوات جادة لتلبية طلب الاهالي الخاص بتخصيص ارض مساحتها نصف فدان " تبرع " لاقامة مجمع معاهد ازهرية بنين وفتيات مؤكدا إنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

واكد المحافظ إنه سيتم ادراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحي موجهًا مسؤولي الطرق والكهرباء ورئيس مدينة القرنة بتنفيذ خطة تمهيد واصلاح الطرق وصيانة اعمدة الانارة وتكثيف الاضاءة بالقرية.

واستجابة لطلب الاهالي بمعاينة منطقة تل بلال قام المحافظ بتفقد المنطقة لبحث ودراسة فض التشابك وتحديد الحدود المساحات الخاصة بين المحافظة وأهالي نجع عليوه ومنطقة تل بلال والأثار واشار المحافظ إلى بحث ودراسة الامر بجدية بالتنسيق مع الأثار وهيئة المساحة.

اختتم المحافظ جولته بالقرنة بتفقد عدد من الطرق والشوارع ومداخل المدينة معلنا عن تبطين جزء من ترعة اصفون في مدخل القرنة الشرقي بجوار المرور بالقرب من مدخل قرية البعيرات.

رافق المحافظ في جولته، الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس عبد الله بكري مدير العمليات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومن اهالي قرية حاجر الأقالتة جلال عبد العزيز عمدة القرية.

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