عاجل - "التعليم" تكشف عن تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا المصرية

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من تطبيق نظام البكالوريا المصرية، راحة الطالب لتكرار الفرص في دخول الامتحان، والمواد ستكون منتهية قائلا: " المادة اللي هيخلص امتحانها بتعدي".

وأوضح وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، أن السبب الرئيسي هو توزيع المواد على عامان لتخفيف عبء الأسرة المصرية، والضغط العصبي.

وأشار وزير التعليم، إلى أن دخول الامتحان بعد عدة محاولات تحقق الرضا لدي الطالب بإن هذا مستواه التعليمي ولا يمكن ظلمه من خلال دخول الامتحان أكثر من مرة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه جاري تفتيح كلية جديده اسمها "بيزنس"، يدخلها الطالب الذي مر بمسار رياضيات، وتابع سيعطي الطالب المواد التي تؤهله الكلية المتخصصة.

وكشف عبداللطيف، أنه اقتصر المواد بنظام البكالوريا المصرية، إلى سبعه فقط، لاتاحة الفرصة لتعليمهم بشكل جيد، مع زيادة العام الدراسي لإضافة حصص زيادة للمواد خارج المجموع.

وشدد وزير التربية والتعليم، بأن هناك اربع مواد أساسية لجميع لطلاب (اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ المصري والتربية الدينية)

وأشار إلى أنه سيتم الاختيار بين المسارات، ففي مسار الطب والعلوم، المادة الاساسية /رياضيات وفيزياء ومستوي رفيع أحياء وكيمياء، وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب، المادة الأساسية الكيمياء والبرمجة ومستوي رفيع اقتصاد ورياضيات، وفي مسار الأعمال، المادة الأساسية محاسبة وإدارة أعمال والمستوي الرفيع رياضيات واقتصاد، وفي مسار الأداب والفنون، المواد الأساسية علم نفس ولغة أجنبية تانيه والمستوى الرفيع جغرافيا وإحصاء.