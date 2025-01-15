عاجل - وزير التعليم يكشف عن مفاجأة بشأن مادة التربية الدينية للصفوف الدراسية

أخبار مصر
جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي

كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق دخول مادة التربية الدينية داخل المجموع على جميع الصفوف الدراسية بداية من الفصل الدراسي المقبل.

وأضاف وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، أن اختبار التربية الدينية سيكون عبارة عن بابل شيت.

وأشار وزير التعليم، إلى أن هذا القرار جاء من واقع الاهتمام بالمادة والتزام الطلاب بها، وعدم اهمالها كما يحدث نظرا لأنها خارج المجموع، مؤكدًا أن هذا القرار لا رجعه فيه بالنسبه لتطبيق مادة التربية الدينية داخل المجموع.

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