شفاء الأورام بالأقصر.. أول صيدلية تحصل على الاعتماد عالميا من خارج الاتحاد الأوروبي

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، اعتماد الصيدلية الاكلينيكية بمستشفيات شفاء الأورمان للاورام بالأقصر، أول صيدلية تحصل على الاعتماد عالميا من الجمعية الاوروبية لصيدلة الأورام من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور محمد عطية، مدير الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى، أن الصيدلية الإكلينيكية في مستشفى شفاء الأورمان اجتازت المعايير الخاصة بالاعتماد المقسمة إلى 6 فصول تحت اكتر من 270 معيار، موضحا أنه تم اجتياز أكثر من 98.5% من المعايير المحددة لتحصل المستشفى على هذا الاعتماد كاول صيدلية تحصل عليها من خارج مجموعة الاتحاد الأوروبي، وهو ما بعد إنجاز جديد للمستشفى.

وأوضح الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن هذا الإنجاز باعتماد الصيدلية الاكلينيكية بمستشفيات شفاء الأورمان للاورام بالأقصر، أول صيدلية تحصل على الاعتماد عالميا من الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام من خارج الاتحاد الأوروبي، يرجع لمجهودات فريق عمل الصيدلية، وتكليل لمجهوداتهم على ما يبذلونه لخدمة المرضي المترددين على المستشفى.

ومن جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لفريق عمل الصيدلية الإكلينيكية في شفاء الأورمان للحصول على اعتماد الصيدلية الاكلينيكية بمستشفيات شفاء الأورمان للاورام بالأقصر، أول صيدلية تحصل على الاعتماد عالميا من الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو إنجاز جديد يضاف لسلسلة الانجازات التي حققتها المستشفى والتى تصب في خدمة المرضى، ورفع نسب الشفاء.

وأكد على أن مجلس إدارة مستشفيات شفاء الأورمان، حريص علي التشجيع والدعم المستمر لتطوير المستشفى وخدمة المرضي بشكل متواصل.

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