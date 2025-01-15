موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة آرسنال وتوتنهام وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وتوتنهام يوم الأربعاء 15 يناير 2025 على ملعب الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة آرسنال وتوتنهام وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

تعادل آرسنال مع برايتون بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من البريميرليج بينما خسر توتنهام من نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 40 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

موقف آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 89 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين احتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

