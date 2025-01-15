فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لفتاه من قنا

نجح فريق طبي بمستشفى القلب الجامعي بجامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج جسم متليف من الشعب الهوائية، لفتاة تبلغ من العمر 30 عامًا من محافظة قنا، مع الحفاظ الكامل على الرئة اليمنى، واستعادتها لكامل وظيفتها

ويُسلط هذا النجاح الضوء علي ريادة مستشفيات جامعة أسيوط، وأدائها المتميز في إجراء الكثير من الجراحات الدقيقة، والنادرة؛ بكفاءة، ودقة عالية وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد عياد مدير مستشفى القلب الجامعي، ورئيس قسم جراحة القلب والصدر

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بجهود الفريق الطبي في إجراء هذا التدخل الجراحي غير المعتاد في مثل هذا الحالات، حتى يتم تجنب استئصال جزء من رئة المريضة، وتعرضها لمضاعفات، مؤكدًا أن إجراء العملية بهذه الدقة والكفاءة، يؤكد الدور الحيوي للكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية، وإسهاماتها في تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ من الحرفية، والمهارة، واستخدام أحدث الأساليب، والتقنيات التشخيصية، والعلاجية

وكانت مستشفى القلب الجامعي استقبلت فتاة تبلغ من العمر 30 عامًا، وتعاني من كحة مزمنة، وضيق بالتنفس استمرت لمدة عام دون وجود أسباب واضحة؛ ليقوم الفريق الطبي بإجراء منظار، وأشعة مقطعية تبين من خلالها وجود تكلسات وتليفات مزمنة داخل الشعب الهوائية الخاصة بالرئة اليمنى، الأمر الذي كان يتطلب استئصال جزئي أو كلي للرئة، ليقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي دقيق ومعقد، حيث تم استئصال التكلسات والتليف، مع الحفاظ الكامل على الرئة اليمنى، واستعادتها لكامل وظيفتها.

وبالمتابعة، وإجراء عدد من التحاليل لفحص الجسم الغريب، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن ضرس تم استنشاقه، وتراكم عليه تكلسات، وتليفات؛ لتستقر حالة المريضة بعد ذلك، ويتم خروجها من المستشفى عقب ثلاث أيام من إجراء الجراحة.

وتشكل فريق طبي من الدكتورة لمياء شعبان أستاذ أمراض الصدر، والدكتور محمد فاروق عبد الحافظ مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو عبدالعال مدرس جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد عماد مدرس مساعد جراحة القلب، والطبيب أحمد وهبه معيد جراحة القلب والصدر، والطبيب مارك بدرت طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد مندور استشاري التخدير والرعاية المركزة، ومن هيئة التمريض دينا خيري، وهند عبد المنعم