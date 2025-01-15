فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لفتاه من قنا

محافظات
جانب من العملية
جانب من العملية

 نجح فريق طبي بمستشفى القلب الجامعي بجامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج جسم متليف من الشعب الهوائية، لفتاة تبلغ من العمر 30 عامًا من محافظة قنا، مع الحفاظ الكامل على الرئة اليمنى، واستعادتها لكامل وظيفتها

 

 ويُسلط هذا النجاح الضوء علي ريادة مستشفيات جامعة أسيوط، وأدائها المتميز في إجراء الكثير من الجراحات الدقيقة، والنادرة؛ بكفاءة، ودقة عالية وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد عياد مدير مستشفى القلب الجامعي، ورئيس قسم جراحة القلب والصدر

 

 وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بجهود الفريق الطبي في إجراء هذا التدخل الجراحي غير المعتاد في مثل هذا الحالات، حتى يتم تجنب استئصال جزء من رئة المريضة، وتعرضها لمضاعفات، مؤكدًا أن إجراء العملية بهذه الدقة والكفاءة، يؤكد الدور الحيوي للكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية، وإسهاماتها في تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ من الحرفية، والمهارة، واستخدام أحدث الأساليب، والتقنيات التشخيصية، والعلاجية

 وكانت مستشفى القلب الجامعي  استقبلت فتاة تبلغ من العمر 30 عامًا، وتعاني من كحة مزمنة، وضيق بالتنفس استمرت لمدة عام دون وجود أسباب واضحة؛ ليقوم الفريق الطبي بإجراء منظار، وأشعة مقطعية تبين من خلالها وجود تكلسات وتليفات مزمنة داخل الشعب الهوائية الخاصة بالرئة اليمنى، الأمر الذي كان يتطلب استئصال جزئي أو كلي للرئة، ليقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي دقيق ومعقد، حيث تم استئصال التكلسات والتليف، مع الحفاظ الكامل على الرئة اليمنى، واستعادتها لكامل وظيفتها.

 وبالمتابعة، وإجراء عدد من التحاليل لفحص الجسم الغريب، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن ضرس تم استنشاقه، وتراكم عليه تكلسات، وتليفات؛ لتستقر حالة المريضة بعد ذلك، ويتم خروجها من المستشفى عقب ثلاث أيام من إجراء الجراحة.

 وتشكل فريق طبي من الدكتورة لمياء شعبان أستاذ أمراض الصدر، والدكتور محمد فاروق عبد الحافظ مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو عبدالعال مدرس جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد عماد مدرس مساعد جراحة القلب، والطبيب أحمد وهبه معيد جراحة القلب والصدر، والطبيب  مارك بدرت طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد مندور  استشاري التخدير والرعاية المركزة، ومن هيئة التمريض دينا خيري، وهند عبد المنعم

اسيوط استخدام استخراج استقبل استنشاق اسيو اشاد أشر إشراف الـ ألا الات إدارة المستشفيات أرك استئصال أحمد المنشاوي أداء التح التدخل إدارة ادرة الها إله التدخل الجراحي اجراء عملية جراحية أجيه آجر أجرأ التشخيص الجامعة الجامعي الجامعية الجر الجراح الجراحات الجراحة الجراحي الهواء الهوائية

مواد متعلقة

تركيب وصيانة كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز صدفا في أسيوط

رصف الشوارع بمنطقة المعزل القديم بمدينة ديروط في أسيوط

رئيس مركز البداري يتابع أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية بقرية العتمانية في أسيوط

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمصنع تدوير المخلفات بقرية إسكندرية التحرير

زيارة مفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس مركز القوصية

لهذه الأسباب..زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري بحى شرق

تشغيل أحدث جهاز فى صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصرى بمستشفي الرمد بأسيوط

ثقافة أسيوط تختتم فعاليات العرض المسرحي ليلة من ألف ليلة وليلة لفرقة النور للمكفوفين

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

إحالة المتهم بقتل شخص وإلقاء جثته أمام منزل خالته بالقليوبية للمفتي

"كاف" يكشف النقاب عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الأزهر ويشيد بالتنظيم المتميز في اللجان

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر وCNRC الصينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة الإطارات