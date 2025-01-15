أراوخو يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

باتت أزمة المدافع الأوروجوائي رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، في طريقها صوب تحول جذري مفاجئ، بعد الجدل الواسع الذي أحاط بمستقبله مع الفريق.

أراوخو يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

وارتبط أراوخو بالانتقال إلى يوفنتوس هذا الشهر، خاصة بسبب تعثر مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في صيف 2026.

وبعد أن كان أراوخو مصرا على الرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري،، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، اجتمع باللاعب وأقنعه بالبقاء.

وأشارت إلى أن أراوخو قد يقترب أيضا من تجديد عقده مع برشلونة.

وإلى جانب دور ديكو والرئيس خوان لابورتا، بذل المدرب هانز فليك إضافة للاعبي الفريق جهودًا كبيرة لإقناع أراوخو بالعدول عن قراره.

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وكان المدرب الألماني قد صرح سابقًا في السعودية، قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، بأنه يعتمد تمامًا على أراوخو ويريد استمراره.

وخلال الاحتفالات بالتتويج باللقب، طلب روبرت ليفاندوفسكي من أراوخو أن يبقى الآن وأن يقرر في الصيف ما إذا كان سيستمر أم لا، وهو ما التقطته كاميرات شبكة "موفيستار".

كما طلب جافي من جماهير برشلونة الموجودة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة أن تظهر دعمها وحبها لرونالد أراوخو خلال الاحتفالات بسحق ريال مدريد 5-2.

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