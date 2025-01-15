سعر اليورو الاوروبي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2025

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حقق سعراليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل سعر اليورو في بنك مصر 51.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

 

 

 سعر اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

 

سعر اليورو في البنك الاهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 51.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 51.96 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

طرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 52.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة 51.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في البنوك اليوم


البنك الأهلي: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري: 50.81 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

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