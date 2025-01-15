استبدلوهم بالاحتياطي.. أول وقائع تسريب امتحانات 2025

يبدو أن النظام التعليمي المصري لن يتخلص بسهولة من ظاهرة تسريب الامتحانات، بعدما شهدت لجان محافظة البحيرة اليوم الأربعاء خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025.

أول وقائع تسريب امتحانات 2025

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تداول عددًا من طلاب الصفين الرابع والسادس الإبتدائي بإدارة مركز كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة صورة ورقة نماذج الإجابة لامتحان الدراسات الإجتماعية، قبل بدء الامتحان، للصفين الرابع والسادس الابتدائي.

تسريب امتحانات الدراسات الاجتماعية في البحيرة

وعلى الفور انتقل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة وبفحص النماذج المتداولة، تم التأكيد أنها تخص إجابات مادة الدرسات الإجتماعية للصفين الرابع والسادس الإبتدائي بالإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة.

وبناءًا عليه، قررت الإدارة التعليمية بالإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة استبدال نموذج امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والسادس الابتدائي الأصلي بالنسخة الاحتياطية بعد تداول نموذج الأسئلة الأولي بين الطلاب.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تكليف مديري المدارس الابتدائية عدم تفعيل امتحانات الدراسات الأصلية لديهم واستبدالها بالنسخ الاحتياطية المُجهزة من قبل، بالإضافة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة.

تسريب امتحاني اللغة الإنجليزية واللغة العربية في سوهاج

وفي نفس السياق، تباشر النيابة الإدارية بطما التحقيق في واقعة تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما بمحافظة سوهاج.

وتلقت النيابة الإدارية بطما بلاغ من الإدارة التعليمية بطما بشأن إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لتسريب الامتحانين، وإخطار إدارة طما بالواقعة، وإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وما استتبع ذلك من قيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها.

وصدر قرار محافظ سوهاج، بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية.

وباشر التحقيقات في البلاغ المستشار الحسيني مصطفى الجندي، بإشراف المستشار حسين أبو راية، مدير النيابة، إذ قررت النيابة استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما، وأعضاء لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، للاستماع لشهادتهم تفصيلًا حول الواقعة.

وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن إدارة الأمن بالمديرية رصدت واقعة التسريب، وتم تشكيل لجنة عاجلة بإشراف مدير عام التعليم العام؛ لسرعة الفحص المبدئي للواقعة.

وأشار "السيد" أنه بعد الفحص تبين صحة واقعة التسريب، وأن ورائها 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية وهم رئيس قسم التعليم الثانوي، وزوجته "وكيل مدرسة الشهيد مصطفى عبدالرازق الإعدادية المشتركة"، وشقيقة زوجته "وكيل القسم الابتدائي بمدرسة طما للتعليم الأساسي".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم إلغاء الامتحان المسرب "نموذج ب" والاكتفاء بامتحان جميع الطلاب بنموذجي "أ، ج"، لافتًا إلى إحالة الواقعة للشئون القانونية.