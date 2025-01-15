سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنوك في تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2025

حقق سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 13،75 جنيه للشراء 13،78 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 13،75 جنيه للشراء 13،78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13،73 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13،73 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي-مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي-مصر 13،70 جنيه للشراء و13،75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13،73جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك فيصل الإسلامي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك فيصل الإسلامي المصري 13،73 جنيه للشراء، 13،77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 13،64 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع

سعر صرف العملات العربية اليوم الاربعاء

سجّل الدينار الكويتي للشراء 162.6692 جنيه و163.8101 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.4065 جنيه و13.469 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم