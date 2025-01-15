وكيل تعليم يواصل متابعاته لسير امتحانات صفوف النقل بطلخا في الدقهلية

قام الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري في إدارة طلخا التعليمية بمدارس:

-الدلتا الدولية للغات

-المنصورة كوليدچ

و عقب ذلك توجه لاستقبال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات ومدرسة الشهيد العقيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات



وهذا وقد أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي الرياضيات وICT

والصف الخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم وICT

والصف السادس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

والصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية

والصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات

و الصف الثاني الثانوي مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

وخلال الجولة وجه اللواء محافظ الدقهلية القائمين على العملية الامتحانية بضرورة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب بما يضمن سهولة سير الامتحانات

كما شدد على الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع ضمان توفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان.

وأكد أيضًا على أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين

جولة وكيل تعليم الدقهلية

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