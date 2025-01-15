وزير التعليم يكشف تفاصيل عودة مادة اللغة الأجنبية الثانية

أخبار مصر
بوابة الفجر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن معيار دخول امتحان الطالب فى البكالوريا المصرية هو من يحدده وفق الفرص الامتحانية المتاحة فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام، فالطالب يستطيع أن يأخذ مواد الصف الثاني الثانوي فى الثالث الثانوي العام وليس العكس.

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شهادة النيل الدولية معتمدة دوليًا ولها اعتراف دولي، وأي شهادة تتطلب اعتراف دولي يجب أن تطبق وتدرس فعليا ويتم تقييمها قبل الاعتراف الدولي بها.

وأوضح أن مسمى البكالوريا غير نهائي ولكنه الأشهر، مشيرا إلى أن اللغة الأجنبية الأولى بالصف الثاني الثانوي هي اللغة التي درسها الطالب طوال فترة دراسته سواء إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية،وسيتم وضع مناهج المحاسبة وإدارة الأعمال والبرمجة بشكل جديد بالكامل لأنها مواد مستحدثة.

وأكد عبداللطيف أن الطالب الذي يرسب في الصف الثاني الثانوي سيدخل الفرصة الثانية أو دراستها بالعام المقبل مع مواد الصف الثالث الثانوي.

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