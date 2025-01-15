سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأربعاء 15/يناير/2025

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في عدد من بنوك العام والخاص في مصروسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.8071 جنيه و13.8699 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15يناير 2025 وحقق سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي لسعر الشراء: 61.68 جنيه وسعر البيع: 62.44 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي

وسعر الشراء: 61.68 جنيه

وسعر البيع: 62.44 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

وسعر الشراء:61.50 جنيه

وسعر البيع:61.72 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

وسعر الشراء:61.45 جنيه

وسعر البيع: 61.69 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك العربي الإفريقي الدولي

وسعر الشراء: 61.36 جنيه

وسعر البيع: 61.79 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

وسعر الشراء:61.34 جنيه

وسعر البيع:61.80 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الأهلى

وسعر الشراء:61.34 جنيه

وسعر البيع:61.80 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

وسعر الشراء:61.34 جنيه

وسعر البيع:61.54 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد

وسعر الشراء:60.96 جنيه

وسعر البيع:61.86 جنيه

حقق أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء

و61.68 جنيه للشراء

سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء

و61.69 جنيه للبيع

سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء

و61.59 جنيه



أسعار صرف العملات العربية اليوم