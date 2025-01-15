موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الخلود اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

txt

محمد رمضان يفاجئ الأهلي بموقف أكرم توفيق النهائي من تجديد عقده

txt

كريم رمزي يفتح النار على إدارة الأهلي لهذا السبب

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

مواد متعلقة

أحمد عبد الحليم: تعودنا على وجود زيزو مع الأبيض.. وعبد الله السعيد يبحث عن المجد في الزمالك

الزمالك يستعد لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر وCNRC الصينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة الإطارات

"كاف" يكشف النقاب عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

إحالة المتهم بقتل شخص وإلقاء جثته أمام منزل خالته بالقليوبية للمفتي

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الأزهر ويشيد بالتنظيم المتميز في اللجان

انتقام إلهي أم غضب الطبيعة.. حرائق أمريكا بين التفسيرات العلمية والتأويلات الغيبية