أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 15-1 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

محافظات
البقوليات اليوم
البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الأربعاء، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار البقوليات اليوم

سعر البقوليات اليوم..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 50 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 10 جنبهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول  في المحلات التجارية الخاصة من 38 وحتى 40 جنيها.

 

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها، والحبة الكبيرة من 65 جنيها إلى 70 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

 

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 30 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنة 900 بلغ 55جنيها.

اسعار البقوليات اليوم أسعار البقوليات الأسعار اليوم الأربعاء البقوليات اليوم الفاصوليا البيضاء بجميع منافذ المحافظة سعر البقوليات اليوم محافظة الدقهلية مراكز محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تحديث أسعار العملات في مصر اليوم 15 يناير 2025

أسعار الذهب في مصر.. فرصة للمستثمرين؟
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر وCNRC الصينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة الإطارات

"كاف" يكشف النقاب عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

إحالة المتهم بقتل شخص وإلقاء جثته أمام منزل خالته بالقليوبية للمفتي

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الأزهر ويشيد بالتنظيم المتميز في اللجان

انتقام إلهي أم غضب الطبيعة.. حرائق أمريكا بين التفسيرات العلمية والتأويلات الغيبية