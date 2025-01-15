وزير التعليم: محاولات التحسين في مواد البكالوريا المصرية

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وزير التعليم
وزير التعليم


قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مازال مقترح تطبيق نظام البكالوريا المصرية قيد الدراسة من خلال الحوار المجتمعي

واضاف وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، ان الطلاب في الصف الثاني الثانوي، يستطيع تحسين المواد في وقت الصف الثالث الثانوي، بمعني أن مواد الصف الثاني الثانوي لها ٤ محاولات، في مايو ويونيو، ومحاولات اخري لنفس المواد بالصف الثالث الثانوي.

وفي مواد الصف الثالث الثانوي لها فرصتين في يوليو واغسطس بالاضافه إلى إعادة العام الدراسي في حال إعادة محاولات دخول الامتحان.

وشدد وزير التعليم، إنه لا يوجد عدد معين لدخول فرص الاختبار، ولكن اول مرة مجانية وبعد ذلك ب ٥٠٠ ج للمره فيما عدا الطلاب المحتاجين.


وكشف عبداللطيف، إنه اقتصر المواد بنظام البكالوريا المصرية، إلى سبعه فقط، لاتاحة الفرصة لتعليمهم بشكل جيد، مع زيادة العام الدراسي لإضافة حصص زيادة للمواد خارج المجموع.

وشدد وزير التربية والتعليم، ان هناك اربع مواد أساسية لجميع لطلاب (اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ المصري والتربية الدينية)

وسيتم الاختيار بين المسارات، ففي مسار الطب والعلوم،  المادة الاساسية /رياضيات وفيزياء ومستوي رفيع احياء وكيمياء

وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب، المادة الأساسية الكيمياء والبرمجة ومستوي رفيع اقتصاد ورياضيات

وفي مسار الأعمال، المادة الأساسية محاسبة وإدارة أعمال والمستوي الرفيع رياضيات واقتصاد

وفي مسار الاداب والفنون، المواد الأساسية علم نفس ولغة اجنبية تانيه والمستوى الرفيع جغرافيا وإحصاء.

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