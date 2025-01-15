أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 15 -1-2025 في الدقهلية

شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار الخضروات جاءت كما يلي:

طماطم 10 إلى 15جنيهاجنيه

طبق بصل سكرى كيلو 50جنيه

باميه بلدي 40 جنيه

توم بلدى احمر. 80 جنيه

توم بلدى ابيض. 60جنيه

بطاطس جديده 18جنيه

بطاطس تحمير كارا. 20جنيه

طبق زعتر. 10جنيه

طبق روزمارى. 10جنيه

بطاطس سلق 20جنيه

خيار بلدى. 15جنيه

جزر بلدى 15 جنيه

كوسه حشو 20 جنيه

فلفل اخضر 15جنيه

فلفل شطه 15 جنيه

فلفل غزال بارد. 20 جنيه

فلفل الوان 40 جنيه

فلفل مكسيكي احمر. 40جنيه

كابوتشا 20 جنيه

كرنب احمر 30 جنيه

كرنب ابيض 30 جنيه

بتنجان ابيض 20 جنيه

بتنجان اسود عروس 25 جنيه

بتنجان مخدد 25 جنيه

بتنجان اسود رومى 8 جنيه

بطاطا بيضا. 10 جنيه

بطاطا صفرا بلدى 15جنيه

بصل ابيض جديد 15جنيه

بصل احمر جديد. 20 جنيه

لمون بلدى. 30 جنيه

لمون اطالي 20جنيه

بنجر 20جنيه

ملوخيه خضرا. 10جنيه

اى نوع خضره 2 جنيه

ربطة نعناع 2جنيه

جرحير 2 جنيه

طبق دره سكرى. 50جنيه

لفة توم صينى. 35جنيه

كرنب حشو بط. 20 جنيه

مشروم فريش. 55جنيه

جنزبيل فريش 200 جنيه

فاصوليا خضرا 35جنيه

ربطة كرفس 20 جنيه

بروكلى فريش 25 جنيه الكيلو

كيلو بتنجان ابيض جاهز 25 جنيه

كيلو مشكل (بتنجان ابيض واسود وكوسه)جاهز 25 جنيه

كيلو بتنجان اسود عروس جاهز. 30 جنيه

كيلو بتنجان مخدد جاهز 30 جنيه

كيلو بتنجان مشكل جاهز 25 جنيه

كيلو كوسه جاهز 25 جنيه

كيلو فلفل جاهز 15 جنيه

كيلو كرنب مسلوق جاهز 20 جنيه

طبق توم بلدى مفصص نص كيلو 100 جنيه

طبق خضار مشكل 15جنيه

كيس ورق عنب مسلوق. 25 جنيه