الأهلي يتجه للإنسحاب من صفقة مهاجم أشبيليه لأسباب ليست مالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامى محمد الليثى عن عن تفكير إدارة النادي الإنسحاب من  صفقة النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم إشبيلية الإسباني رغم أنها سبق ودخلت في مفاوضات مكثفة مع اللاعب والنادي الأسباني لإتمام الصفقةخلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يتجه للإنسحاب من صفقة مهاجم أشبيليه لأسباب ليست مالية

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات عبر برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا " إدارة النادي درست أرقام اللاعب جيدًا في تجربته الحالية مع النادي الأسباني ومع تجاربه الأخيرة وأكتشفت أن الأرقام لا تُناسب المبلغ الكبير الذي طلبه النادي الأسباني لبيع اللاعب النيجيري وأشبيليه طلب 6 مليون دولار لبيع اللاعب، في حين عرض الأهلي مليوني دولار في البداية قبل أن يتجه مسئولو القلعة الحمراء لرفع العرض إلى 3 مليون دولار ".

وواصل محمد الليثى " الإدارة الحمراء توقفت عند أرقام المهاجم النيجيري وتم مقارنتها بأرقام لاعبين أخرين أسعارهم اقل بكثير وإكتشفت أن إيهيناتشو تراجع في التجارب الأخيرة له وخسر كثيرًا من لياقته ومستواه لذا تتجه النية في القلعة الحمراء بقوة للتراجع عن الصفقة والإنسحاب منها لا سيما وأن هناك لاعبين أجانب أفضل منه وبأسعار أقل بكثير ".
 

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