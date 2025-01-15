فحص وعلاج 1700 رأس من الخيول والابل مجانا بنزلة السمان في الهرم

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قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

قامت مديرية الطب البيطري في الجيزة، بتحصين وعلاج وفحص الحيوانات الأليفة والابل والخيول مجانا بمنطقة نزلة السمان بالهرم، تحت إشراف الدكتور  علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وذلك في إطار مبادرة "بداية" بداية جديدة لبناء الإنسان والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج لكافة فئات المواطنين وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور  علاء عبدالعال وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إنه تم عمل قافلة علاجية مجانية من اطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع  اطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية بنزلة السمان وبالجهود الذاتية للمديرية وتنفيذا لفاعليات البرنامج الوطني "معا لحماية الخيول والإبل" بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار.

وأضاف وكيل الكل البيطري بالجيزة، إنه خلال القافلة تم علاج عدد (342) خيل من نزلات البرد.والنزلات الشعبية وعدد (117) خيل من التهابات المفاصل والعرج وعدد (320) جمل من الجرب وعلاج عدد ( 243) من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام وعدد (257) حيوان من الأمراض الباطنية.

كما تم تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان وأيضا تم رش عدد (500) رأس ضد الطفيليات الخارجية.

بينما تم اجراء جراحة لحوالى 36 حالة خيول من الجراحات البسيطة وعلاج للحافر، وايضا تنظيم عدد من الندوات الإرشادية عن اهم امراض الخيول والجمال، وبالتالي يكون إجمالي الحيوانات المعالجة من الخيول والجمال  (1720) حيوان.

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